С апреля начнет работу прямой рейс между Нижневартовском и Баку

Авиакомпания «ИрАэро» возобновляет регулярные рейсы по маршруту Нижневартовск — Баку. Полеты начнутся с 5 апреля, продажа билетов уже открыта, сообщает «Стройкомплекс Югры».

Согласно расписанию, рейсы из Нижневартовска в Баку будут выполняться по воскресеньям с вылетом в 06:40. Обратные рейсы из Баку в Нижневартовск запланированы по субботам в 23:50.

Время в пути составит около 4 часов 10 минут. Полеты будут выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Еще один рейс, связывающий Югру со столицей Азербайджана, с марта планирует выполнять авиакомпания ЮТэйр с вылетом из Сургута.