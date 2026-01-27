В Югре прокуратура и другие органы расследуют отравление самльмонеллезом в детсаду

Прокуратура Нягани организовала проверку по факту массового заболевания воспитанников МАДОУ «Детский сад „Теремок“». Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, 19 января 2026 года за медицинской помощью обратились 14 человек с подозрением на острую кишечную инфекцию. В настоящее время воспитанникам оказывается медицинская помощь.

К проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. Прокуратура выясняет причины и условия, повлекшие массовое заболевание. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также по данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание.