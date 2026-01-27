Депздрав Югры назначил Петра Лазарькова главным детским кардиохирургом округа

Главным детским кардиохирургом Югры стал заведующий детским кардиохирургическим отделением Окружного кардиоцентра Сургута Пётр Лазарьков. Он вошел в состав главных внештатных специалистов департамента здравоохранения ХМАО по профилю «детская сердечно-сосудистая хирургия», рассказали в пресс-службе кардиоцентра Сургута.

Пётр Лазарьков приехал в Сургут из Перми в августе 2025 года и возглавил единственное в Югре отделение детской кардиохирургии. Уже в первые полгода работы под его руководством показатели отделения заметно выросли:

число госпитализаций увеличилось на 40%;

в 2025 году помощь получили около 600 детей в возрасте от рождения до 18 лет;

каждый третий ребенок был прооперирован;

в Кардиоцентр приезжают маленькие пациенты со всей Югры и Ямала.

Сейчас в ОКД выполняют сложные высокотехнологичные операции, которые раньше были недоступны в регионе. Среди них – гибридное лечение критических врожденных пороков сердца, малотравматичные вмешательства через мини-доступы и замена сердечных клапанов с использованием биологических протезов.