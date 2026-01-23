Губернатор Югры с рабочим визитом приехал в Когалым

Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил Когалым с рабочей поездкой. В центре внимания оказались проекты, которые, по оценке главы региона, меняют город и влияют на качество жизни жителей.

Одной из ключевых точек стал образовательный центр — филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета, где готовят специалистов по геологии и нефтегазовому делу. В учреждении созданы современные условия для обучения: предусмотрены лаборатории, коворкинги, спортивный блок, а также общежития с системой «умный дом».

«Ключевая задача — создать условия для того, чтобы подрастающее поколение выбирало наш регион, чтобы здесь получить образование, найти место работы, создать семью и, собственно говоря, жить и развиваться именно здесь», — подчеркнул Руслан Кухарук.

В ходе поездки также осмотрели строящиеся объекты. В Когалыме завершается возведение самого высотного жилого комплекса города — «Философский камень» на 480 квартир. В стилобате здания планируют разместить детскую поликлинику и магазины.

Кроме того, в городе реализуют проект музейного комплекса площадью более 11 тыс. кв. м. В нем откроются филиал Русского музея, музей нефти и нумизматики, планетарий, арт-центр, смарт-библиотека и семейное кафе.

По итогам поездки губернатор обсудил дальнейшие планы с компанией «ЛУКОЙЛ» и вручил государственные награды работникам, чей труд, как отмечается, на протяжении многих лет вносит вклад в развитие Когалыма и всей Югры.