Прямой рейс между Ханты-Мансийском и Самарой будет запущен в марте 2026 года

Авиакомпания Red Wings запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Самара — Ханты-Мансийск — Самара. Новое направление вводят в расписание в тестовом режиме с 5 по 26 марта 2026 года, пишет РИЦ «Югра».

Полеты будут выполняться четыре раза в неделю на самолете Sukhoi Superjet 100. В расписании предусмотрен ночной вылет из Самары: рейс будет прибывать в Ханты-Мансийск в 02:35 по местному времени, обратный вылет в Самару запланирован на 03:35.

Запуск носит пробный характер и рассчитан на оценку пассажиропотока. В авиакомпании отметили, что дальнейшая судьба маршрута будет зависеть от его востребованности. В случае стабильного спроса Red Wings планирует продлить и, возможно, расширить полетную программу.

Напомним также, что прямые рейсы в Самару авиакомпании выполняют также из Сургута и Нижневартовска.