В феврале из-за Дня защитника Отечества у жителей Югры будет три выходных подряд

В феврале жителей Югры ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества. О том, как будет складываться рабочий график в следующем месяце, рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«День защитника Отечества по закону является нерабочим праздничным днем. В этом году 23 февраля выпадает на понедельник, что обеспечивает длинные выходные с 21 по 23 февраля включительно − три дня подряд для тех, кто работает в режиме пятидневной недели. Таким образом, в феврале 2026 года будет 19 рабочих и девять выходных дней (с учетом праздника)», − пояснил юрист.

По его словам, для сотрудников, работающих по сменному или иному индивидуальному графику, количество рабочих и выходных дней определяется утвержденным расписанием. При таком режиме рабочие смены могут приходиться на любые дни недели, в том числе на выходные и праздничные.

Южалин напомнил, что работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться в двойном размере либо компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.