Югорские компании прошли федеральный HR-отбор и вошли в рейтинг работодателей России

По итогам 2025 года шесть работодателей из ХМАО вошли в рейтинг работодателей России. В финал попали работодатели с высокими показателями развития HR-процессов и работы с персоналом, сообщает hh.ru.

В рейтинге крупных компаний с численностью до пяти тысяч сотрудников оказались два работодателя из Югры:

Газпром энергосбыт Тюмень ‒ 299-е место;

Когалымнефтегеофизика ‒ 378-е место.

В категории средних компаний с численностью до тысячи сотрудников в рейтинг вошли:

ДСК-1 ‒ 440-е место;

Администрация Сургутского района ‒ 445-е место.

Среди небольших компаний с численностью до 250 сотрудников:

Квадрат ‒ 41-е место;

Ханты-Мансийский НПФ ‒ 407-е место.

Всего в рейтинг за 2025 год вошли почти 1,8 тысячи компаний из 41 отрасли и 69 регионов страны.