Злостного неплательщика алиментов в Югре осудили на исправительные работы

Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в неуплате алиментов. Как сообщили в окружной прокуратуре, в июле 2025 года мужчина уже привлекался к административной ответственности по той же причине. Тогда ему назначили наказание в виде обязательных работ.

Несмотря на это, после привлечения к административной ответственности подсудимый, не погасил долги по алиментам, а также продолжил уклоняться от ежемесячных платежей. В результате сумма долга превысила 300 тыс. рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.