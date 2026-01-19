В Югре работница пункта выдачи заказов украла чужих вещей на 400 тысяч рублей

19-летняя жительница Белоярского обвиняется в краже более 300 заказов с популярного маркетплейса. Как пишет stribuna.ru, сумма ущерба превысила 400 тыс. рублей.

Как сообщили в полиции, девушка работала в пункте выдачи заказов и обнаружила, что товары с поврежденными штрих-кодами система может учитывать как потерянные. После этого она начала оформлять заказы на свой аккаунт, а при выдаче имитировала технические сбои, чтобы присваивать товары.

По информации ведомства, кражи продолжались с ноября 2024 года по февраль 2025 года. Нарушения выявила служба безопасности маркетплейса, после чего работа пункта выдачи была заблокирована, а материалы переданы правоохранителям.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в ведомстве.

В полиции также отметили, что ранее фигурантка состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Обвиняемая признала вину и частично возместила причиненный ущерб.