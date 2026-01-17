16+
Туроператоры Югры презентовали три новых маршрута

В Югре появились три новых туристических маршрута

Фото t.me/ugra_official

Югорские туроператоры представили три новых маршрута для путешествий по региону на площадке «Визит Югра».

Первый продукт — пятидневный тур «Месторождение Югра». Маршрут охватывает Когалым, Сургут, Сургутский район и Ханты-Мансийск. Участникам предлагают познакомиться с историей освоения нефтяных месторождений, культурой хантов и манси, а также посетить природные локации таёжной зоны.

Второе направление — тур на Югорский лыжный марафон для любителей активного отдыха. В программу включены участие в событиях марафона, знакомство с местными традициями и дегустация блюд северной кухни.

Третий маршрут получил название «Ворота в Югру». Он проходит через Югорск, Урай, село Половинки и Ханты-Мансийск и рассчитан на тех, кто хочет увидеть ключевые точки истории освоения Западной Сибири и то, как традиции региона сохраняются в современной жизни.


17 января в 19:49
