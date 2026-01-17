Спортсмены Югры в 2026 году будут активно готовиться к соревнованиям мирового уровня

Заместитель губернатора Югры Елена Майер заявила о первых признаках смягчения ограничений для российских спортсменов на международной арене и призвала спортивные сборные региона готовиться к возвращению в полноценном формате уже в 2026 году. Об этом она сказала на встрече с руководителями спортивных федераций и тренерским штабом округа, пишет stribuna.ru.

По словам Елены Майер, оптимизм основан, в том числе, на ряде решений Спортивного арбитражного суда (CAS), которые обязывают международные федерации прекратить дискриминационную практику и допускать российских спортсменов к соревнованиям.

«Пока в основном это подразумевает допуск в нейтральном статусе. Тем не менее лед тронулся», — подчеркнула заместитель губернатора. Она отметила, что международные федерации лыжных видов спорта, бобслея, скелетона, санного спорта и настольного тенниса уже «открывают двери» для россиян. Отдельно она указала, что самбисты с 1 января выступают под национальным флагом, а в плавании, фехтовании, дзюдо и ряде других дисциплин россияне допущены к командным турнирам.

В связи с этим Елена Майер обратилась к главным тренерам команд с требованием вести подготовку «во всеоружии» и вывести югорских спортсменов на пик формы в течение года, рассчитывая на расширение допуска и в других видах спорта, включая биатлон.