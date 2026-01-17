В Югре расширен список субсидируемых авиаперелетов

Росавиация обновила перечень субсидируемых авиамаршрутов на 2026 год — часть стоимости билетов компенсируют бюджеты регионов, поэтому перелёты для пассажиров обходятся дешевле. Об этом сообщили в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».
В программу на 2026 год вошли рейсы из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Белоярского, Урая, Нягани и Советского.
Среди новых направлений (впервые или после перерыва) заявлены:
- из Ханты-Мансийска — прямые рейсы в Краснодар, Самару и Нарьян-Мар, а также «курортные» рейсы в Сочи;
- из Сургута — направление в Нижнекамск;
- из Нижневартовска — рейсы в Краснодар и Самару.
Также в списке субсидируемых маршрутов, по информации «Стройкомплекса Югры», указаны:
- из Ханты-Мансийска — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа, Казань, Новосибирск, Омск, Челябинск, Минеральные Воды, Салехард;
- из Сургута — Красноярск, Новосибирск, Омск, Барнаул, Пермь, Бугульма, Челябинск, Горно-Алтайск, а также прямые рейсы Сургут — Чебоксары (с софинансированием Чувашии);
- из Нижневартовска — Екатеринбург, Томск, Минеральные Воды, Махачкала, Казань, Пермь, Бугульма, Новосибирск.
Для малых городов предусмотрены рейсы в крупные транспортные узлы:
- Нягань — Екатеринбург, Жуковский (Москва);
- Советский — Екатеринбург, Санкт-Петербург;
- Урай — Екатеринбург;
- Белоярский — Екатеринбург, Жуковский;
- Когалым — Пермь, Новосибирск.
Отдельно отмечается, что среди субсидируемых направлений указан один зарубежный маршрут с региональной поддержкой — из Ханты-Мансийска в Сухум (Абхазия). Рейсы выполняют «ЮТэйр», «Азимут», Red Wings, «РусЛайн», S7, «Аэрофлот», UVT Aero, «Северсталь» и другие перевозчики.
В «Стройкомплексе Югры» уточнили, что часть рейсов носит сезонный характер, продажи открываются поэтапно, а перечень субсидируемых маршрутов в течение года может корректироваться — актуальное расписание рекомендуют уточнять в аэропортах и у авиакомпаний.