Казахстан, Таиланд и ОАЭ стали лидерами по числу туристов из Югры

Прошедшие новогодние каникулы за границей провели на 32% больше югорчан, чем годом ранее. Активнее всего росло африканское направление во главе с Египтом ‒ число поездок увеличилось на 62%. Интерес к Азии вырос на 60%, подсчитали аналитики МегаФона.

Странами-лидерами по числу гостей из Югры стали Казахстан, Таиланд и ОАЭ. В целом за новогодние каникулы жители региона посетили 104 стран.

Африка выросла на 62% и заняла первое место по динамике интереса год к году. Здесь максимальное число туристов приехало в Египет (доля по Африке 92%), Сейшельские острова и Маврикий (по 2%).

В Азии традиционный лидер ‒ Таиланд (доля по Азии 43%), далее ‒ Китай (18%), а также Вьетнам (17%). На Ближнем Востоке отдыхающие продолжают ценить Турцию и ОАЭ, популярна также и Саудовская Аравия.

Среди европейских стран больше всего туристов из Югры приняли Германия (9%), Сербия (7%) и Румыния (6%).

В целом по России по туристическому потоку рекордно вырос Вьетнам (+200%) ‒ в последние годы страна демонстрирует стабильный рост интереса со стороны россиян. Следом идут ближневосточная Иордания (+168%), в которую не так давно были отменены обязательные визы для россиян, а также Босния и Герцеговина (+93%). Последняя ‒ одна из немногих европейских стран, куда также не нужна виза, а попасть сюда можно через Сербию ‒ единственную страну Европы с прямым авиасообщением с Россией.

Тем временем из-за рубежа в Россию в эти новогодние праздники чаще приезжали гости из Казахстана, Беларуси и Китая, при этом в прошлом году Казахстан был лишь на пятом месте. В топ-10 попали также США, ОАЭ, Узбекистан и ряд европейских стран: Австрия, Франция, Нидерланды и Дания.