НКО Югры получат около 18 млн рублей из фонда президентских грантов на свои проекты

Проекты из Югры стали победителями конкурса президентских грантов

НКО Югры получат около 18 млн рублей из фонда президентских грантов на свои проекты
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В первом в 2026 году конкурсе Фонда президентских грантов победили 15 проектов некоммерческих организаций Югры на общую сумму около 18 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Решение о поддержке инициатив было принято на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Среди проектов-победителей, о которых рассказал губернатор, — программа Союза поисковых формирований Югры «Лица Великой Победы» по обучению поисковиков, в том числе молодежи (1,93 млн рублей), инициатива Гуманитарного добровольческого корпуса «Доброволец пожарный», нацеленная на подготовку и участие добровольцев в ликвидации ЧС (1,76 млн рублей), а также проект движения «Дай лапу» «ХочуСобаку.рф» по созданию онлайн-платформы для будущих владельцев собак (2,78 млн рублей).

Кроме того, поддержку получил проект «Открытый мир: Новые горизонты для активного долголетия» Ресурсного центра содействия гражданским инициативам Октябрьского района, предполагающий разработку новых форм активного отдыха для старшего поколения (2,35 млн рублей). В числе победителей также инициатива регионального отделения Русского географического общества «Достопримечательное место „Хуллоры“: сохранение исторической территории» — проект по присвоению археолого-этнографическому комплексу в бассейне реки Казым охранного статуса как объекту культурного наследия (1,03 млн рублей).


Сегодня в 12:51
