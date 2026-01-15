Температура воздуха в Югре местами понизится до -44 градусов

Синоптики предупредили о резком похолодании в Югре − температура местами опустится до -44 °C. Такой прогноз на конец рабочей недели опубликовал Ханты-Мансийский ЦГМС.

В пятницу, 16 января, в округе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, на севере − умеренный. Местами возможна гололедица.

Температура воздуха ночью по западной половине округа составит -22…-27 °C, местами -13…-18 °C. По восточной части Югры значительно холоднее − -30…-35 °C, а в отдельных районах морозы усилятся до -39…-44 °C.

Днем температура повысится до -14…-19 °C, на западе местами до -7 °C, на востоке − до -29 °C. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В субботу, 17 января, также сохранится облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, на дорогах − гололедица. Ночью температура составит -17…-22 °C, местами до -24…-29 °C. Днем столбики термометров покажут -14…-19 °C, в отдельных районах − до -27 °C. Ветер южной четверти, 3-8 м/с.

В Сургуте, напротив, ожидается небольшое потепление. Как сообщает gismeteo, в пятницу и субботу температура в городе будет заметно выше: ночью около -21…-26 °C, днем − в пределах -17…-19 °C. Сильных осадков не прогнозируется, ветер слабый.