Более 400 тысяч пенсионеров Югры получили проиндексированные выплаты

В ХМАО проиндексировали страховые пенсии более чем для 439 тысяч жителей региона. С 1 января 2026 года выплаты выросли на 7,6%, сообщает Отделение СФР по Югре.

Индексация прошла автоматически с учетом уровня инфляции за прошлый год, подавать заявления пенсионерам не потребовалось. Повышение коснулось страховых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.

В результате средний размер страховой пенсии по старости увеличился примерно на 2,6 тысячи рублей и сейчас составляет около 36 тысяч рублей. Одновременно выросли стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и фиксированная выплата к страховой пенсии. Цена одного пенсионного коэффициента повысилась с 145,69 до 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты ‒ с 8 907,70 до 9 584,69 рубля без учета районного коэффициента.

Напомним, из-за новогодних праздников часть пенсионеров получила проиндексированную пенсию за январь досрочно. Это касается тех, кому выплаты через банк приходились на дни зимних каникул, в том числе на 5 и 10 января. Следующее перечисление для них ожидается уже в феврале. Почтовые отделения в 2026 году доставляют проиндексированные пенсии по обычному графику ‒ с 3 по 25 января.

С 2025 года индексация страховых пенсий распространяется и на работающих пенсионеров. Повышение рассчитывается исходя из размера их пенсии с учетом всех предыдущих индексаций.