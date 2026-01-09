16+
​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта

Авария с фурой и «Лексусом» остановила движение на трассе под Уватом

​На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом произошла смертельная авария – трасса полностью перекрыта
Фото: ГАИ Тюменской области / t.me

Сегодня, 9 января, на 394-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск под Уватом полностью ограничено движение транспорта. Причиной стало смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в ГАИ по Тюменской области.

«Здесь столкнулись «Лексус» и фура «ДАФ», от удара прицеп большегруза развернуло поперек проезжей части. Предварительно, в аварии погибли 40-летний водитель «Лексуса» и ребенок, два человека получили тяжелые травмы», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекция и дорожные службы. Они принимают меры, чтобы как можно быстрее восстановить проезд по федеральной трассе.


Сегодня в 14:17, просмотров: 438, комментариев: 0
