За первую неделю 2026 года в Югре выявили 69 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения

В Югре за первую неделю 2026 года зарегистрировано 69 случаев ОРВИ на 10 тысяч населения, что на 38,7% ниже уровня предыдущей недели. Об этом говорится в статистике, опубликованной специалистами регионального Роспотребнадзора.

Заболеваемость гриппом за прошлую неделю также снизилась – до трех случаев на десять тысяч населения, что на 43,3% меньше, чем неделей ранее. Случаи гриппа выявлены в 19 муниципальных образованиях округа. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается среди детей младше двух лет.

Заболеваемость COVID-19 составила 6,9 случая на 100 тысяч населения. Все зарегистрированные на прошлой неделе случаи протекали в форме ОРВИ.

При этом специалисты отмечают рост заболеваемости внебольничными пневмониями. Показатель увеличился на 10,6% и достиг 20 случаев на 100 тысяч населения. Более трети заболевших – дети.

В Роспотребнадзоре напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики, особенно в период сезонных инфекций: