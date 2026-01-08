В Югре от опасного кровоизлияния спасли 11-летнюю девочку из Нягани

Врачи Югры спасли 11-летнюю пациентку из Нягани, у которой на фоне простуды произошло обширное кровоизлияние в головной мозг из-за ранее не диагностированной опухоли. Об этом сообщили в телеграм-канале Сургутской травматологической больницы.

По информации медиков, девочка пожаловалась на сильную головную боль. Мама дала жаропонижающее, а утром обнаружила ребенка в коме. Бригада скорой помощи доставила пациентку в больницу, где на КТ выявили кровоизлияние «в самом центре головного мозга». Состояние оценивали как критическое.

Первую экстренную помощь оказали врачи Нягани: нейрохирург Евгений Абраменко установил наружный вентрикулярный дренаж, чтобы вывести ликвор и снизить опасное давление на мозг. Это позволило выиграть время для дальнейшей транспортировки.

Пациентку планировали экстренно доставить в специализированное детское нейрохирургическое отделение Сургутской травмбольницы, однако из-за нелетной погоды потребовалось другое логистическое решение. В качестве точки «встречи» выбрали Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска: туда наземным транспортом одновременно направили ребенка из Нягани и главного нейрохирурга Югры Александра Богословского из Сургутской травмбольницы.

Пока они были в пути, в ОКБ под руководством заведующего нейрохирургией Евгения Колесникова подготовили высокотехнологичное оборудование и собрали мультидисциплинарную команду. После поступления пациентке провели КТ и МРТ для уточнения плана операции.

Операцию по удалению опухоли и сгустков крови выполнили Александр Богословский и Финат Утяшев. Она длилась несколько часов и завершилась глубокой ночью. На следующие сутки девочка пришла в сознание, спустя несколько дней начала самостоятельно дышать и общаться.

Затем пациентку в плановом порядке перевели в детское нейрохирургическое отделение Сургутской травмбольницы, где она продолжила восстановительное лечение под руководством главного детского нейрохирурга Югры и УрФО Елены Богословской. Вскоре девочку выписали в стабильном удовлетворительном состоянии, при этом в больнице отметили, что лечение продолжается — предстоит морфологическая диагностика опухоли и наблюдение у детских онкологов.