​Морозы усилятся: в Югре к середине недели похолодает до -38 градусов

Синоптики Югры предупреждают о похолодании и гололедице на дорогах

Фото: siapress.ru

В Югре на этой неделе ожидается заметное похолодание. Как сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС, самые сильные морозы будут 8 января.

Во вторник, 6 января, в округе будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем – небольшой снег, особенно на востоке региона. На дорогах возможна гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -11, -16 градусов, при прояснениях – до -21, -26, днем – -7, -12 градусов, местами до -17, -22.

В среду, 7 января, сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью снег ожидается повсеместно, днем – местами. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью температура опустится до -15, -20 градусов, местами – до -24, -29, днем будет -12, -17, в отдельных районах – до -25 градусов.

В четверг, 8 января, похолодание усилится. Прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью температура воздуха составит -26, -31 градус, в отдельных районах Югры – до -33, -38. Днем ожидается -23, -28 градусов, местами – до –29, –34.

По информации сервиса Gismeteo, в Сургуте в течение недели также ожидается заметное понижение температуры. Если во вторник днем будет около -11 градусов, то к ночи четверга температура может опуститься до -25, -31 градуса.


Сегодня в 11:53, просмотров: 158, комментариев: 0
