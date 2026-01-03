Председатель СК России взял на контроль дело о дефектном доме в Югре

16+
​Бастрыкин снова вмешался в историю с дефектным домом в Югре

​Бастрыкин снова вмешался в историю с дефектным домом в Югре
Фото sledcom.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин вновь взял на личный контроль дело о проблемном многоквартирном доме в поселке Горноправдинск в ХМАО. Речь идет о здании, построенном еще в 2017 году с серьезными нарушениями, передает Информационный центр СК РФ.

«В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Киевской в поселке Горноправдинске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2017 году здание возведено со значительными дефектами: неисправна вентиляционная система, нарушена теплоизоляция, ввиду чего в зимний период по периметру фасада строение промерзает. Несмотря на то, что суд обязал строительную организацию устранить допущенные недостатки, застройщик провел работы некачественно», – говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что жильцы, среди которых есть сироты, инвалиды и переселенцы из аварийного жилья, годами обращались в разные инстанции. Однако ситуация так и не изменилась, а виновные к ответственности не привлечены.

Уголовные дела по этому факту в Югре возбуждали уже дважды, в том числе по поручению Бастрыкина. Теперь следственное управление СК по округу вновь возбудило уголовное дело.

Александр Бастрыкин потребовал от руководства югорского следственного управления доложить о ходе и итогах расследования. Контроль за делом передали в центральный аппарат ведомства.


Сегодня в 14:53
