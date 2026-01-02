В Югре за 2025 год выросли и спрос, и предложение на работу курьером

В Югре в 2025 году вырос спрос работодателей на курьеров: число вакансий в регионе увеличилось на 13% по сравнению с 2024 годом. Соискательский интерес к курьерским позициям за год вырос на 6%. Отмечается, что сегмент курьерской доставки продолжает расширяться на фоне развития e-commerce и популярности сервисов доставки у потребителей, сообщают аналитики «Авито Работа».

Зарплатные предложения в вакансиях для курьеров в регионе в среднем составили от 79 200 рублей в месяц при полной занятости с фиксированным графиком и от 31 800 рублей в месяц при частичной занятости. При этом подчеркивается, что доход курьеров зависит от числа заказов и отработанных смен, условий труда и способа доставки, веса посылок и других факторов. Компании также увеличивают вознаграждение за доставку в плохую погоду, в праздники и выходные, в ночное время.

Работодатели готовы принимать на позиции курьеров кандидатов без опыта, включая молодежь 16-18 лет и пенсионеров. Начинающим сотрудникам обещают обучение на месте и возможность выйти на работу в тот же день. Для доставки еды и продуктов потребуется медкнижка. Доставлять заказы можно пешком или на любом виде транспорта, при этом некоторые компании предоставляют транспорт — чаще самокаты и велосипеды.

В числе предложений, представленных в подборке вакансий, указана работа курьером по доставке заказов в радиусе 3 км с гибким графиком от двух часов в день и еженедельными выплатами. Компания предлагает бесплатный велосипед, брендированную форму, страховку от несчастных случаев, а также надбавки за плохую погоду, доставки по понедельникам и воскресеньям и бонусы по акции «Приведи друга».

Также описана вакансия курьера службы доставки готовой еды с личным автомобилем: заявленный доход — 70-100 тыс. рублей в месяц, почасовая оплата — 200-300 рублей. Курьеру предлагают полные смены с 11:00 до 23:00 или вечерние с 17:00 до 23:00, а также выбор графика и формата выплат — два раза в месяц или еженедельно.

Еще один вариант — курьер по доставке интернет-заказов из сети супермаркетов, также с личным автомобилем. Среди бонусов указаны повышенный приоритет на слоты, скидки на продукты, дополнительные выплаты за количество доставок и выполнение персональных целей, бесплатная брендированная экипировка, а также минимальная оплата за час или слот при отсутствии заказов. Оплата по такой вакансии заявлена до 8 тыс. рублей за смену, плюс до 15 тыс. рублей премии в рамках акции «Приведи друга».