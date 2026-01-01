В крупных городах Югры резко вырос спрос как на первичное, так и на вторичное жилье

В ноябре 2025 года рынок жилой недвижимости Югры показал разнонаправленную динамику на первичном и вторичном сегментах. По данным «Авито Недвижимости», спрос на квартиры в новостройках в регионе заметно вырос год к году, тогда как на вторичном рынке интерес увеличился более сдержанно, а цены в целом остались стабильными.

На первичном рынке в ноябре спрос вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост интереса к новостройкам зафиксировали и в крупнейших городах: в Нижневартовске показатель увеличился на 29%, в Сургуте — на 22%. Средняя стоимость квартир на первичном рынке в регионе составила 8,6 млн рублей. В Сургуте средняя цена квартиры в новостройке достигла 9,0 млн рублей, в Ханты-Мансийске — 10,1 млн рублей. Более доступные значения отмечены в Нефтеюганске (7,4 млн рублей) и Нижневартовске (6,5 млн рублей).

На вторичном рынке жилья в ноябре спрос в среднем по региону вырос на 10% год к году. В Ханты-Мансийске интерес к квартирам увеличился на 32%, в Сургуте — на 13%, в Нижневартовске — на 6%. При этом средняя стоимость квартиры в Югре составила 5,4 млн рублей и, по данным сервиса, сохранилась на уровне прошлого года. В отдельных городах зафиксировано небольшое снижение: в Нижневартовске средняя стоимость снизилась на 3%, в Нефтеюганске — на 1%.