В Югре продлены выплаты за заключение контракта с Минобороны

Правительство Югры продлило срок предоставления денежных выплат гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России через военный комиссариат региона или окружной пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда. Решение приняли на заседании под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука. Период предоставления выплат продлен до 28 февраля 2026 года.

В сообщении уточняется, что в Югре действует самая большая в России единовременная выплата при заключении контракта — 4,1 млн рублей. Региональная поддержка составляет 3 550 000 рублей, к ней добавляются 400 000 рублей федеральной выплаты и 150 000 рублей муниципальной.

Годовой гарантированный доход контрактника с учетом зарплаты в зоне СВО обозначен на уровне не менее 6,6 млн рублей. Также говорится, что с учетом всех выплат, льгот и возможности списания долгов до 10 млн рублей военнослужащий, заключивший контракт в Югре, может получить материальную поддержку до 18,5 млн рублей за первый год службы.

Контракт могут заключить граждане России, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 65 лет. Минимальный срок службы — один год, предусмотрен отпуск 15 суток каждые полгода. Иногородним компенсируют проезд, проживание и питание, а также предоставляют необходимое снаряжение. Подробности размещены на voin86.ru и по телефону 8 800 301-68-88.

Кроме того, как отметил директор департамента социального развития Югры Антон Терехин, при назначении денежной выплаты в связи с награждением участника СВО государственной наградой исключено требование о предоставлении копии удостоверения о награждении — обмен документами будет происходить в рамках межведомственного взаимодействия.