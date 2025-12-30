16+
В морозы жители Югры стали в два раза чаще заказывать продукты и готовые блюда

В Югре спрос на доставку еды вырос в два раза во второй половине декабря

В морозы жители Югры стали в два раза чаще заказывать продукты и готовые блюда
Фото: Евгений Поторочин

Морозы в Югре заставили жителей активнее заказывать еду и продукты с доставкой. Во второй половине декабря спрос на онлайн-доставку в регионе вырос вдвое по сравнению с началом месяца. Об этом сообщили аналитики МегаФона.

«Пик интереса пришелся на вторую половину декабря, когда в ХМАО установились суровые температуры. В «холодные» дни рост трафика на тематические ресурсы составляет 25-30%. Лидерами по росту стали северные и восточные регионы: в Хабаровске трафик на сервисы доставки вырос в шесть раз, на Ямале − в четыре раза, в Югре и Тюмени, где столбики термометров упали значительно ниже нормы, спрос удвоился, в Перми и Челябинске − рост в 1,5 раза, а в Архангельске, Якутии и Екатеринбурге − на 30-35%», − говорится в результатах исследования.

Чаще всего доставкой в Югре пользовались жители в возрасте 35-44 лет − на эту группу пришлось 39% всех запросов. По 22% составили пользователи 45-54 лет и молодежь 25-34 лет. Примечательно, что в морозы мужчины заказывали еду и продукты примерно на 10% чаще женщин.


Сегодня в 14:23, просмотров: 230, комментариев: 0
