В Югре состоялось последнее в 2025 году заседание правительства

На финальном в 2025 году заседании правительства Югры его члены утвердили две новые государственные программы: «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергетики» с объемом финансирования 76,47 млрд рублей и «Экономика замкнутого цикла» на 15,2 млрд рублей. Ключевыми направлениями в рамках программ станут создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, а также регулирование системы обращения с ТКО. Об этом рассказал губернатор Югры Руслан Кухарук.

Также в государственную программу «Поддержка занятости населения» внесли дополнение: в число получателей региональной меры поддержки по организации обучения включат участников специальной военной операции, занятых трудовой деятельностью, которые по различным жизненным обстоятельствам планируют сменить место работы или занимаемую должность.

Кроме того, в Югре дополняют перечень предоставления денежного вознаграждения педагогам образовательных организаций региона, подготовившим победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Еще одним решением стало утверждение плана основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год. По информации губернатора, документ согласован с Главным управлением МЧС России по автономному округу.

Подводя итоги, Кухарук подчеркнул, что в 2025 году в регионе реализовали «много знаковых проектов» и регион не намерен снижать темп. По его словам, «время больших вызовов и серьезных испытаний требует от нас достижения результатов во всех без исключения направлениях развития Югры», а общую задачу власти региона и муниципалитетов он обозначил как повышение качества жизни жителей Югры.