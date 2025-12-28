В Югре в начале недели ожидаются снег и морозы до -34 градусов

Синоптики обещают в начале недели в Югре снег, морозы и гололедицу. Об этом сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

В понедельник, 29 декабря, в регионе будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. В отдельных территориях возможна изморозь, на дорогах – гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Ночью температура воздуха составит -14…-19 °С, при прояснениях – до -24…-29 °С. Днем ожидается -11…-16 °С, местами до -26 °С.

Во вторник, 30 декабря, ночью и днем в большинстве районов прогнозируют небольшой и умеренный снег. Сохранится гололедица. Ветер сменится на северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью – -19…-24 °С, по западной части округа местами до -34 °С, по восточной – до -14 °С. Днем – -18…-23 °С, на западе округа местами до -33 °С, на востоке – до -8 °С.

В среду, 31 декабря, местами также ожидаются небольшой и умеренный снег, а на дорогах будет скользко. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура ночью – -27…-32 °С, местами -19…-24 °С, днем – -19…-24 °С, по западной половине округа местами до -31 °С, по восточной – до -12 °С.

По прогнозу сервиса Gismeteo, в Сургуте в начале недели ожидается снегопад. Осадки прогнозируются в понедельник и вторник, температура воздуха будет понижаться от -12…-15 °С до -23…-24 °С к 31 декабря. Ветер – слабый и умеренный.