Все зимники Югры протестированы и открыты для автомобилей

В Югре открыты все зимники и ледовые переправы. Завершена подготовка сезонной дорожной сети, проезд обеспечен по всей территории округа до начала новогодних каникул. Об этом сообщили на итоговом в этом году заседании комиссии по безопасности дорожного движения, где подвели результаты работ и обсудили меры безопасности.

Отмечается, что северная погода в этом сезоне сыграла на руку дорожным службам: ранние и устойчивые морозы позволили быстрее «наморозить» ледовые переправы и укрепить проблемные участки на болотистой местности. На сегодняшний день готовность зимней дорожной сети составляет 100%, все автозимники и переправы введены в эксплуатацию. Основные направления в шести районах начали работу поэтапно, в соответствии с планом. Последним к сети подключился Берёзовский район.

Заместитель губернатора Югры Азат Ислаев отметил, что подрядчикам удалось оперативно перестроить процессы и внедрить новые технологии, что позволило уложиться в сжатые сроки. По его словам, задача по обеспечению проезда по всей сети зимних дорог выполнена, и югорчане уже могут планировать поездки на период новогодних праздников.

В округе также прорабатывают внедрение новых инструментов контроля за состоянием зимников. В пилотном режиме мониторинг трасс с использованием беспилотных летательных аппаратов планируют начать в Кондинском районе.

Отдельное внимание уделят безопасности движения. Часть автозимников и ледовых переправ оборудуют контрольно-пропускными пунктами и системами видеонаблюдения с привлечением охранных предприятий для регулирования движения в периоды оттепелей и при изменении грузоподъёмности.

Актуальную информацию о зимних дорогах водители могут получить с помощью цифровых сервисов: на интерактивной карте зимников, через чат-бот «Северавтодор: Автозимники» в мессенджере Telegram, а также в официальном канале Управления автодорог Югры, где публикуются оперативные сводки о состоянии трасс и ограничениях движения.