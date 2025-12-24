В Югре с 1 января проиндексируют социальные выплаты на 4 процента

Правительство Югры утвердило порядок индексации социальных выплат и мер поддержки, который начнет действовать с 1 января 2026 года. Решение затронет более 106 тыс. жителей округа: пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми, в том числе потерявших кормильца, пишет sitv.ru.

Размер индексации составит 4% с учетом прогнозируемых темпов инфляции, сообщили в пресс-службе правительства округа. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что перерасчет будет произведен без участия граждан: «Индексация не потребует от граждан дополнительных обращений, она будет произведена автоматически с 1 января 2026 года».

Директор департамента социального развития округа Антон Терехин отметил, что увеличение размеров социальных выплат позволит поддержать уровень жизни наиболее уязвимых категорий населения и частично компенсировать влияние роста цен на товары и услуги.