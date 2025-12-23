Губернатор Югры предложил объявить 2026 год в регионе Годом молодой семьи

В Югре 2026 год может стать Годом молодой семьи. Такую инициативу озвучил губернатор округа Руслан Кухарук во время ежегодного послания.

«Рождение человека, его становление и формирование его будущего идет из семьи. И именно молодые семьи нуждаются в нашей особой поддержке. Поэтому предлагаю, опираясь на мнение югорчан, объявить будущий 2026 год Годом молодой семьи», – сказал глава ХМАО.

В течение года власти региона планируют реализовать специальные меры и мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми и продвижение семейных ценностей. Предусмотрены следующие меры поддержки:

региональную программу по повышению рождаемости продлили до 2030 года;

с 1 января 2026 года молодые родители, студенты очной формы обучения, смогут получать югорский семейный капитал при рождении первого ребенка;

право на семейный капитал сохранится и при рождении второго и последующих детей.

Как отметил Руслан Кухарук, демографическая ситуация в Югре остается устойчивой. Регион входит в число лидеров по естественному приросту населения и продолжительности жизни, а за последние пять лет число многодетных семей увеличилось более чем на 11 тысяч.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в настоящее время коэффициент рождаемости в стране составляет около 1,4 ребенка на женщину, тогда как для устойчивого развития он должен быть не ниже 2.