Югорчане были отмечены на конкурсе «Туристический сувенир» в Санкт-Петербурге

Югорские мастера завоевали высокие награды на Общенациональном финале XI Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который прошёл в Санкт-Петербурге. В числе победителей – авторы и производители из Югры, чьи работы отметило жюри в числе лучших в стране, сообщает департамент промышленности автономного округа.

Первое место в номинации «Этнографический сувенир» в средней ценовой категории присуждено мастеру из Нягани Елене Черныш за сувенир «Северяночка». В номинации «Представительская сувенирная продукция» в высокой ценовой категории победу одержала Ханты-Мансийская сувенирная фабрика с изделием «Бивень с барельефом». Эксперты отметили сочетание художественного уровня, узнаваемого регионального стиля и высокого качества исполнения.

Отдельной наградой — дипломом «За личный вклад в развитие отрасли туристического сувенира региона» — отмечен предприниматель из Ханты-Мансийска Максим Беленков.

В этом году на конкурс поступило 3 568 заявок от авторов и производителей туристических сувениров из 79 регионов России и Республики Беларусь. Успех югорских участников подтверждает высокий потенциал региональных брендов и growing интерес к культурному и туристическому наследию округа.