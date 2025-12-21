В Югру 22-23 декабря придет резкое похолодание

В Югре в ближайшие дни ожидается резкое похолодание. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22-23 декабря местами в восточной части округа, в том числе в Нижневартовском районе, температура воздуха может опуститься до минус 45 °C и ниже. Специалисты объявили предупреждение об опасном погодном явлении, пишет РИЦ «Югра».

В связи с надвигающимися морозами Главное управление МЧС России по Югре призывает жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности и внимательно относится к своему здоровью и безопасности. Отдельные рекомендации адресованы владельцам автомобилей. Ведомство рекомендует выбирать для парковки безопасные места, находящиеся вдали от конструкций, которые могут быть повреждены ветром или снегом. Перед выездом необходимо проверить работу системы отопления в салоне и состояние аккумулятора, в пути — соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и избегать резких манёвров.

Пешеходам советуют обходить шаткие конструкции, рекламные щиты, а также кровли зданий, с которых возможен сход снега и наледи. При выходе на улицу рекомендуется одеваться многослойно, выбирать тёплую, непромокаемую обувь, обязательно использовать шапку, шарф и варежки или перчатки.

Отдельно МЧС обращается к родителям: не оставлять детей без присмотра на улице и в автомобиле, по возможности сократить время пребывания малышей на морозе.

Жителям округа рекомендуют по возможности ограничить нахождение на открытом воздухе, особенно в вечернее и ночное время. При первых признаках обморожения — онемении, побелении участков кожи — необходимо немедленно пройти в тёплое помещение и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

В случае чрезвычайной ситуации рекомендуется звонить по единому номеру 112 и следить за обновлениями прогноза погоды и официальными сообщениями экстренных служб.