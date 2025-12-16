Югорчане смогут в онлайне следить за открытием филиала центра «Россия» в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 16 декабря торжественно откроется филиал Национального центра «Россия». Новое общественно-культурное пространство станет одной из ключевых площадок округа и объединит сразу шесть направлений работы: культурное, образовательное, молодежное, волонтерское, деловое и экскурсионное.
На базе филиала будут проходить фестивали, выставки, мастер-классы и деловые мероприятия, ориентированные как на жителей Югры, так и на гостей региона. Одной из первых экспозиций станет выставка с символичным названием «Увидеть Югру – влюбиться в Россию!», которая представит природное, культурное и историческое многообразие автономного округа в контексте всей страны.
Официальное открытие филиала Национального центра «Россия» в Югре намечено на сегодня, 16 декабря, в 16:00 по местному времени. За церемонией смогут наблюдать не только жители округа, но и зрители по всей стране благодаря онлайн-трансляции.
Праздничный эфир запланирован в период с 14:00 до 16:30 по московскому времени. Трансляция будет доступна на нескольких платформах:
- ВКонтакте (телеканал «Югра»): https://vkvideo.ru/live-79091202_456257305 — начало в 16:00 по местному времени;
- Одноклассники: https://ok.ru/live/10742297927370;
- Rutube: https://rutube.ru/video/ebc26cf7dd7ae5cad6304f8f8ac71176/.