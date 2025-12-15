В Югре выполнили годовой план по поставке машин скорой помощи

Автопарк службы скорой медицинской помощи в Югре полностью обновлен в рамках госпрограммы «Современное здравоохранение». О завершении этой задачи сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем официальном Telegram-канале.

В 2025 году перед регионом стояла цель заменить 79 автомобилей скорой помощи с 100-процентным износом. Поставки техники проводились поэтапно. Первые 19 машин были переданы 15 медицинским организациям округа в марте. Еще 60 автомобилей поступили в учреждения здравоохранения в ноябре–декабре.

Часть из них уже задействована в работе: 17 новых машин вышли на линии в Сургутской городской клинической станции скорой медицинской помощи, 2 автомобиля начали обслуживать вызовы в Няганской городской станции скорой медицинской помощи.

Накануне в Ханты-Мансийске состоялась передача оставшихся 41 автомобиля. Ключи от спецтехники получили главные врачи медицинских организаций округа, после чего машины выехали с территории Ханты-Мансийской городской клинической станции скорой медицинской помощи в свои муниципалитеты.

Отмечается, что все новые автомобили полностью соответствуют современным стандартам оказания экстренной и неотложной помощи. Машины оборудованы необходимой медицинской техникой и адаптированы для эксплуатации в суровых северных условиях, что особенно важно для удаленных и труднодоступных территорий Югры.

Обновление автопарка скорой помощи, по словам главы региона, является частью системной работы по модернизации здравоохранения и направлено на повышение доступности и качества экстренной помощи для жителей автономного округа.