Toyota вылетела в кювет и перевернулась в Нижневартовском районе

«Около 10:25 на 169 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» 36-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд в левый придорожный кювет, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 38-летний пассажир «Toyota» получили травмы», – сообщает Госавтоинспекция Югры.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали шесть ДТП, в которых один человек погиб, девять – получили травмы, в том числе ребенок.