В Ханты-Мансийске готовится к открытию филиал центра «Россия»

Строительство филиала Национального центра «Россия» в Югре выходит на финишную прямую. Губернатор округа Руслан Кухарук вместе с профильными заместителями проинспектировал ход работ на одном из самых ожидаемых объектов региона. На площади около 6 тыс. кв. метров ежедневно трудятся более 200 строителей, отделочников, монтажников и других специалистов. Сейчас на объекте завершаются отделочные работы, монтаж мебели и установка мультимедийного оборудования в экспозиционных залах, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Глава региона в своём официальном телеграм-канале подчеркнул значимость будущего открытия для округа: «Уверен, что выставочная площадка станет ключевой точкой притяжения не только для жителей, но и для гостей региона. Это пространство для диалога, творчества и новых инициатив, которое объединит прошлое, настоящее и будущее Югры».

В основе экспозиции центра лежат идеи жителей всех 22 муниципалитетов, которые помогут показать уникальность и достижения каждого уголка округа. Помимо выставочных залов, в здании разместятся пространства для молодёжи, конференц-залы, универмаг и ресторан.

Открытие филиала Национального центра «Россия» запланировано до конца текущего года и будет приурочено к 95-летию Югры.