​Югорчанка стала призёром международной премии #МЫВМЕСТЕ

Церемония награждения международной премии #МЫВМЕСТЕ прошла в Москве в Национальном центре «Россия» в рамках пятого форума гражданского участия. В числе лауреатов – представительница Югры Ольга Антонова из Октябрьского района. Она заняла второе место в номинации «Наставник года» в категории «Личность». Выйдя на пенсию, Ольга Антонова стала «серебряным» волонтёром. С началом специальной военной операции она объединила вокруг себя неравнодушных людей: волонтёры шьют постельное бельё, изготавливают окопные свечи, организуют благотворительные концерты.

Помощь участникам СВО – одно из ключевых направлений в работе правительства Югры. «Каждый из нас понимает, насколько важна эта поддержка. И именно совместные усилия позволят сделать больше для тех, кто защищает нашу страну», — подчеркнул Губернатор Югры Руслан Кухарук.

В этом году на премию поступило рекордное число заявок — 52 383 из 147 стран, за пять лет число участников удвоилось, а география расширилась в 2,5 раза. В церемонии принял участие Президент России Владимир Путин. Он напомнил, что проект #МЫВМЕСТЕ зародился во время пандемии, когда волонтёры помогали людям в изоляции, а с началом специальной военной операции всё больше людей включились в добровольческую деятельность. «У нас у всех это в крови – помощь ближним, поддержка нуждающихся. У вас, у ваших друзей и соратников это очень хорошо получается», – сказал Президент России.