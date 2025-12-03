16+
Участники совета по делам инвалидов вместе с губернатором решили создать постоянные рабочие группы

​На Совете по делам инвалидов в Югре создадут постоянные рабочие группы

Участники совета по делам инвалидов вместе с губернатором решили создать постоянные рабочие группы
Фото t.me/kuharuk_ruslan

На заседании регионального Совета по делам инвалидов под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука состоялась оживлённая дискуссия. Как рассказал глава региона, участники обсудили не только вопросы, включённые в повестку, но и широкий круг тем, связанных с поддержкой людей с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам заседания принято решение о создании постоянно действующих рабочих групп. Их задача — обеспечить эффективную координацию работы органов власти, ответственных за исполнение решений Совета, а также повысить уровень взаимодействия профильных ведомств с общественными организациями, которые занимаются защитой прав инвалидов.

В преддверии Международного дня инвалидов глава региона наградил лауреатов премии инвалидам – представителям творческих профессий за достижения в области культуры и искусства в 2025 году. Награды получили руководитель вокального ансамбля «Вдохновение» инклюзивной творческой лаборатории окружного Дома народного творчества Светлана Башмакова, за 14 лет организовавшая более 200 выступлений в Югре и за её пределами, и сотрудник Государственной библиотеки Югры, руководитель клуба «Литературные встречи» Мария Мадьярова, с 1971 года работающая в библиотеке и разработавшая программу по продвижению чтения.

Также на заседании медалью Уполномоченного по правам человека в РФ «Спешите делать добро» был награждён председатель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» Сергей Филатов.


