В Югре чествовали победителей и призеров премии #МЫВМЕСТЕ

Под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука в Ханты-Мансийске прошло совместное заседание Координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями и Комиссии по развитию гражданского общества. Участники обсудили роль институтов гражданского общества в обеспечении межнационального согласия и гражданского единства в округе.

Глава региона подчеркнул, что успешные общественные практики должны стать частью системной работы по реализации Стратегии национальной политики в Югре.

«Считаю, что важными элементами регионального плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики в автономном округе могут стать успешные практики в сфере укрепления межнационального согласия, воспитания гражданственности и патриотизма, реализуемые нашими общественными объединениями и национально-культурными автономиями, а также проекты югорчан. За последние годы в регионе сформировалась живая, деятельная среда, где каждая инициатива, направленная на сохранение культурного наследия, укрепление единства и воспитание подрастающего поколения, находит отклик и поддержку», – отметил Руслан Кухарук.

В Югре действует разветвленная система мер поддержки институтов гражданского общества. В их числе конкурсы на предоставление грантов губернатора автономного округа на развитие гражданского общества, а также на реализацию проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий, региональный конкурс инициативных проектов, ежегодная премия губернатора «За вклад в развитие межэтнических отношений», премия правительства округа имени И.Н. Шесталова, премия губернатора для поощрения талантливой молодежи, победителей и призеров проекта «Молодежная лига управленцев Югры». Дополняют этот перечень конкурс социально значимых проектов и гражданских практик «Премия „Признание“», знак «Благотворитель Югры», а также конкурс на награждение нагрудным знаком «Доброволец (волонтер) Югры».

По данным правительства округа, в Югре работают 202 религиозные организации и 103 объединения, сформированные по национально-культурному признаку, а также региональные отделения общероссийских общественных движений. Они активно участвуют в поддержке участников специальной военной операции и их семей, в сохранении традиционных ценностей и патриотическом воспитании молодежи.

По поручению губернатора сформирован перечень лучших практик некоммерческих организаций в сфере реализации государственной национальной политики. Эти практики планируется тиражировать в муниципальных образованиях автономного округа. Кроме того, к разработке антитеррористических и антиэкстремистских просветительских мероприятий будут привлекаться религиозные организации.

В рамках заседания Руслан Кухарук наградил 30 победителей и призеров регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ из 12 муниципальных образований Югры.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ проводится с 2021 года и является продолжением одноименной акции взаимопомощи. Ее цель – признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям. Премию в номинации «Волонтер года» вручает президент России Владимир Путин.

Всего в 2025 году от Югры было подано 569 заявок. Проекты представлялись по четырем категориям: «НКО и проекты», «Компании», «Личность», «Территория».

«Каждый из ваших проектов – это реальные дела, которые меняют жизнь людей к лучшему. Это часы бескорыстного труда, настойчивость и вера в то, что вместе мы можем больше. Сегодня мы не просто вручаем вам награды. Мы говорим вам: „Спасибо!“ за вашу энергию и готовность брать на себя ответственность. Вы – пример для многих, и именно на таких людях держится наше общество», – подчеркнул глава региона.