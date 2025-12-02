Рейс из Когалыма в Новосибирск откроется в начале 2026 года

С 8 января 2026 года авиакомпания S7 Airlines возобновит прямые регулярные рейсы по маршруту Новосибирск – Когалым – Новосибирск. Об этом сообщается в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

Авиасообщение между городами уже действовало в 2018–2019 годах до событий, связанных с пандемией COVID-19, и пользовалось устойчивым спросом у пассажиров. Теперь перевозчик возвращает рейс при поддержке правительства Новосибирской области. Маршрут включён в федеральную программу субсидируемых региональных перевозок. Половину стоимости билета компенсирует бюджет Новосибирской области, за счёт чего цена перелёта будет заметно ниже рыночной.

Первые рейсы запланированы по четвергам. Вылет из Новосибирска (аэропорт Толмачёво) – в 07:25 с прилётом в Когалым в 07:15. Обратный рейс вылетает из Когалыма в 07:55 и прибывает в Новосибирск в 11:45. В 2026 году частота полётов может быть увеличена до трёх раз в неделю. На линии будут задействованы самолёты Embraer 170 вместимостью 78 пассажиров.

Билеты уже доступны на сайте S7 Airlines, минимальная стоимость перелёта с ручной кладью начинается от 9 тысяч рублей.