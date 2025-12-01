​Жителям Югры нужно меньше двух лет, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке

Югра признана лидером России по доступности накоплений на первоначальный взнос по ипотеке. По данным исследования РИА Новости, семье с двумя работающими взрослыми и одним ребёнком в округе требуется около одного года и восьми месяцев, чтобы собрать 30% стоимости стандартной квартиры площадью 60 квадратных метров.

Расчёты проводились с учётом медианной заработной платы в каждом регионе за период с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2025 года. Эксперты исходили из того, что семья направляет на накопления 50% свободного дохода – то есть средств, остающихся после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи. Сумма первоначального взноса рассчитывалась как 30% от средней стоимости «шестидесятиметровой» квартиры в регионе, а проценты по вкладам учитывались в соответствии со ставками депозитов в федеральных округах.

В среднем по России, согласно исследованию, на накопление первоначального взноса для покупки жилья требуется почти три с половиной года. Однако разброс по стране значительный: регионы заметно отличаются уровнем зарплат, стоимостью квадратного метра и величиной прожиточного минимума, что напрямую влияет на сроки накоплений.

Югра по итогам рейтинга вновь занимает первое место. Высокий уровень доходов позволяет жителям округа откладывать на жильё более существенные суммы при сопоставимой стоимости недвижимости. Это делает ипотеку для семей с устойчивым доходом заметно более доступной, чем в среднем по стране.

Вторую строчку рейтинга занял Ямал, где на накопление первоначального взноса уходит около одного года и десяти месяцев. На третьем месте — Чукотский автономный округ с результатом два года и один месяц. Четвёртую и пятую позиции занимают Мурманская область и Ненецкий автономный округ, где, по оценкам экспертов, на формирование первоначального взноса требуется два года и один–два месяца соответственно.

Таким образом, все регионы, вошедшие в топ-5, позволяют накопить на первый взнос чуть более чем за два года, что существенно лучше среднероссийского показателя. Эксперты связывают эту ситуацию прежде всего с высоким уровнем заработных плат в северных территориях, который компенсирует и сложные климатические условия, и повышенные расходы на жизнь, и позволяет населению формировать значимые накопления в относительно короткий срок.

На другом полюсе рейтинга оказались регионы, где доходы населения невысоки, а возможности для сбережений ограничены. Так, в Чечне и Дагестане, по данным исследования, семье потребуется около девяти лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке.