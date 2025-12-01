В Югре очень много желающих найти подработку

Почти половина жителей Югры (49%) рассматривают возможность подработки в ближайшие три месяца. Об этом сообщает сервис hh.ru по итогам опроса соискателей.

Согласно исследованию, 24% опрошенных югорчан «определенно» планируют найти дополнительный заработок помимо основной работы, еще 25% «скорее рассматривают» такую возможность. В преддверии новогодних праздников интерес к подработке растет: доля желающих подрабатывать увеличилась на 7 процентных пунктов по сравнению с третьим кварталом 2025 года.

Чаще всего о подработке задумываются представители сфер, где распространены разовые заказы, сменные графики и проектная занятость. Наиболее активно настроены:

работники направлений «Спорт, салоны красоты» – 63% из них готовы к подработке;

специалисты из категории «Домашний, обслуживающий персонал» – 60%;

сотрудники сферы «Медицина, фармацевтика» – 57%;

представители направлений «Искусство, развлечения, массмедиа» – 56%;

работники сфер «Маркетинг, реклама, PR» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» – по 55%.

При этом фактически уже имеют дополнительную занятость только 3% жителей округа. В третьем квартале таких респондентов было несколько больше – 4%. Чаще всего совмещают несколько источников заработка специалисты из фитнес- и бьюти-индустрии, сферы развлечений и медиа, а также домашний и обслуживающий персонал – по 10% опрошенных в каждой из этих категорий.

В то же время 40% жителей ХМАО не проявляют интереса к подработке. Это, прежде всего, представители направлений: