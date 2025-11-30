Почти 80% жителей Югры положительно относятся ко Дню матери

Большинство жителей ХМАО положительно относятся к празднику Дня матери. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Согласно результатам, 79% югорчан считают День матери важным и нужным праздником. Еще 16% опрошенных относятся к нему нейтрально – без негативных эмоций, но и без особых ожиданий. Лишь 1% респондентов признались, что не одобряют праздник, а 4% затруднились с ответом или вообще сообщили, что узнали о нем впервые.

Женщины чаще мужчин поддерживают этот праздник. Среди жительниц округа положительное отношение выразили 85% опрошенных, в то время как среди мужчин – 74%. При этом резкого неприятия Дня матери практически не наблюдается ни в одной группе.

Молодежь оказалась самой эмоционально вовлеченной. Среди югорчан в возрасте до 35 лет позитивное отношение к празднику высказали 86% участников опроса. С возрастом доля тех, кто воспринимает этот день просто как формальную дату, становится немного выше.