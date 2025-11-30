После 30-градусных морозов в Югру придет потепление, но с метелями и гололедом

В ХМАО в начале недели ожидается заметное потепление после сильных морозов, из-за которых на прошлой неделе в регионе вводились актировки для школьников. Об этом сообщает Ханты-Мансийский ЦГМС.

В понедельник, 1 декабря, ожидается переменная облачность. Ночью по восточной половине округа пройдет небольшой, местами умеренный снег, на западе возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах прогнозируются метели и гололедно-изморозевые явления. Ветер южной четверти 8-13 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…-6 °C, местами до -12 °C, а в Нижневартовском районе -11…-16 °C, в отдельных населенных пунктах до -22 °C.

Днем по востоку округа сохранится снег, по западу будет преимущественно без осадков. Местами ожидаются гололедные явления. Ветер сменится на юго-западный и западный, его скорость достигнет 8-13 м/с, при порывах – до 15-18 м/с. Температура воздуха – 0…-5 °C, местами до -10 °C.

Во вторник, 2 декабря, синоптики обещают переменную облачность и местами небольшой снег. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с, ночью в отдельных районах возможны порывы до 15-17 м/с. Температура ночью составит -5…-10 °C, местами до -15 °C, днем –0…−5 °C.

В среду, 3 декабря, жителей Югры ждет облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный и западный 7-12 м/с. Ночная температура опустится до -5…-10 °C, местами до -15…-20 °C, днем столбики термометров поднимутся до 0…-5 °C.

По данным сервиса Gismeteo, в Сургуте в начале недели также установится более мягкая погода по сравнению с концом ноября. 1 декабря температура воздуха днем составит около -1 °C, вечером – до -2 °C, возможен мокрый снег. 2 декабря синоптики прогнозируют ночью до -5 °C, днем – около-4 °C, при переменной облачности. 3 декабря ночью ожидается до -5 °C, днем – до -1 °C, пройдет снег. Порывы ветра могут достигать 10-13 м/с.