В Югре назвали даты выплат пенсий и детских пособий в декабре

Отделение Социального фонда России по Югре опубликовало график выплаты пенсий и пособий на декабрь 2025 года. Деньги будут перечисляться с учетом выходных и праздничных дней, поэтому в некоторых случаях выплаты поступят заранее.

Через банки перечисления начнутся 3 декабря. В этот день жителям округа поступят:

– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

– пособие по беременности и родам;

– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

– пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

5 декабря – ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 декабря − пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

4, 10, 18, 22 декабря через кредитные организации гражданам придет пенсия.

Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, пенсии и пособия будут доставлять в период с 4 по 30 декабря − в соответствии с графиком конкретного отделения Почты России.

В Отделении СФР напомнили, что получатели имеют право выбрать удобный способ получения средств − через почту или на банковский счет. Перечисление на карту позволяет получать деньги быстрее и использовать их без визита в отделения почтовой связи.

Отмечается, что зачисление средств может происходить в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, необходимо дождаться их поступления до конца банковских суток.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).