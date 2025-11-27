В Югре спрос на аренду трехкомнатных квартир вырос на четверть

В Югре вырос интерес к аренде трехкомнатных квартир и студий. Об этом сообщил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев, приводя данные за октябрь 2025 года.

По информации сервиса, спрос на трехкомнатные квартиры в долгосрочную аренду в ХМАО увеличился на 24% по сравнению с октябрем прошлого года, на студии — на 10%. Осенью традиционно фиксируется повышение активности на рынке аренды, однако в этом году, по оценке экспертов, ситуация остается более сбалансированной: у арендаторов больше вариантов, а собственники готовы обсуждать условия.

Наиболее заметный рост интереса к аренде жилья месяц к месяцу зафиксирован в Солнечном (+81%), Белом Яре (+23%), Покаче (+20%), Пыть-Яхе (+7%), Излучинске (+4%) и Нижневартовске (+3%).

Средняя стоимость аренды квартиры в ХМАО в октябре 2025 года составила 32,6 тыс. рублей в месяц. В разрезе крупных городов округа показатели выглядят следующим образом:

– Сургут — 33,55 тыс. рублей;

– Нижневартовск — 30,35 тыс. рублей;

– Нефтеюганск — 34,6 тыс. рублей;

– Ханты-Мансийск — 35 тыс. рублей.

По словам Константина Каменева, расширение предложения на рынке долгосрочной аренды сдерживает дальнейший рост цен: у жителей округа есть возможность выбирать между большим количеством вариантов и находить более выгодные условия найма.

На рынке загородной недвижимости с начала года заметных изменений не зафиксировано. В октябре 2025 года жители ХМАО, выбирая жилье для постоянного проживания, чаще отдавали предпочтение домам. Наибольший интерес к покупке индивидуальных домов отмечен в Сургуте, Нижневартовске, Югорске, Нефтеюганске и Излучинске.