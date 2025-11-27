Власти конфисковали у югорчанина машину за неоднократное пьяное вождение

Радужнинский городской суд назначил наказание местному жителю за повторное нетрезвое вождение и конфисковал его автомобиль, использованный при совершении преступления. Об этом сообщили в прокуратуре Югры.

Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за управление транспортным средством в пьяном состоянии. Несмотря на это, в июне 2025 года он вновь сел за руль после употребления алкоголя и ездил по городу, где был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 264.2 УК РФ и назначил наказание в виде принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Дополнительно суд постановил конфисковать автомобиль, которым осуждённый управлял в момент правонарушения.

Приговор в законную силу пока не вступил.