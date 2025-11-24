В Пыть-Яхе ожидают открытия аквацентра «Дельфин» после реконструкции

В Пыть-Яхе завершена реконструкция аквацентра «Дельфин». Работы вели с начала августа по соглашению о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством Югры. Власти отмечают, что это еще один пример социального партнерства, когда крупные компании совместно с регионом реализуют значимые для жителей проекты, сообщает канал «Стройкомплекс Югры».

Аквацентр «Дельфин» был построен в 2002 году. Частичный ремонт отдельных помещений провели в прошлом году, в 2025-м работы продолжили и завершили комплексное обновление объекта. Это единственный в городе центр, который объединяет бассейн и современные тренажерные залы, поэтому его открытия горожане ждали особенно внимательно.

В ходе реконструкции обновили и расширили спортивное оснащение: для посетителей установили новые кардио- и силовые тренажеры, отремонтировали и переоборудовали зону отдыха, оснастив ее современной мебелью. Существенные изменения коснулись инженерной части: смонтированы новые системы фильтрации воды и модернизированы инженерные коммуникации бассейна. Это позволит аквацентру стабильно работать в зимний период и обеспечивать комфортные и безопасные условия для посетителей круглый год.

Кроме того, проведен ремонт всех душевых комнат и раздевалок, что должно повысить удобство и качество обслуживания посетителей аквацентра.