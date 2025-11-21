Зарплаты педиатров в Югре за пять лет выросли на 134 процента

В Югре сохраняется высокий спрос на врачей-педиатров на фоне роста зарплатных предложений. Медиана зарплатных предложений для педиатров в Югре в 2025 году составила 113,4 тыс. рублей при среднем уровне по стране 89,2 тыс. рублей, сообщает hh.ru. Это на 5% ниже ожиданий самих кандидатов (120 тыс. рублей), однако за последние пять лет «рыночная» предлагаемая зарплата для детских врачей в округе выросла более чем в два раза — на 134% по сравнению с 2020 годом, когда она составляла 48,5 тыс. рублей.

Среди уральских регионов к числу территорий с наиболее конкурентными зарплатами для педиатров (от 90 тыс. рублей и выше) относятся ЯНАО (189,4 тыс. рублей), ХМАО (113,4 тыс. рублей), Курганская и Тюменская области (по 100 тыс. рублей), Свердловская область (92 тыс. рублей).

Дефицит кадров в Югре по-прежнему заметен: на одну вакансию приходится в среднем 2,3 резюме при норме от четырех. Нехватка специалистов стимулирует расширение форм занятости. В этом году 8,6% вакансий педиатров в стране предполагали частичную занятость, что дает возможность дополнительной работы или параллельной практики в нескольких клиниках; за пять лет доля таких предложений выросла в 2,3 раза. Число вахтовых вакансий увеличилось в 2,7 раза, а 1% объявлений уже предусматривает удаленный формат работы, что связано с развитием телемедицины.

Работодатели ужесточают профессиональные требования, но остаются открытыми и для молодежи. В 41% вакансий для педиатров заявлен обязательный опыт работы от трех лет и более, однако по 59% предложений готовы рассматривать начинающих специалистов. Помимо классических профессиональных компетенций — ведение медицинской документации, знание педиатрии, опыт работы с пациентами, соблюдение стандартов лечения — все чаще акцент делается на «мягких» навыках. В их числе умение работать в команде и развитые коммуникативные качества, а среди личных качеств особенно ценятся ответственность, внимательность к деталям, пунктуальность и эмпатия.