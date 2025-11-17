16+
​Две расширенные семьи из Югры стали лауреатами первого фестиваля трудовых династий Урала

Югорчане стали победителями фестиваля трудовых династий УрФО

​Две расширенные семьи из Югры стали лауреатами первого фестиваля трудовых династий Урала
Фото admhmao.ru

В Тюмени завершился первый Фестиваль трудовых династий Уральского федерального округа, инициированный полномочным представителем президента РФ в УрФО Артемом Жогой. Главная задача мероприятия — публично подчеркнуть ценность преемственности профессионального опыта в ключевых отраслях национальной экономики и поддержать семьи, которые на протяжении десятилетий остаются опорой предприятий и регионов.

Открывая фестиваль, Артем Жога напомнил о позиции главы государства относительно роли трудовых династий в развитии страны: «Уральский федеральный округ должен стать драйвером в этой работе. Планируем пошагово заниматься повышением престижа рабочих профессий, а также прославлением ценностей труда и преемственности». Он подчеркнул, что именно устойчивые профессиональные традиции и система наставничества помогают предприятиям проходить технологические переломы, сохранять компетенции и растить новые кадры.

Программа фестиваля включала чествование семей-победителей в шести номинациях: «Профессиональная мудрость», «Энергия поколений», «Преемственность поколений», «Династия-легенда», «Золотой фонд» и «Кузница кадров». В каждой из них рассматривались объективные показатели — суммарный стаж, вклад в производство, участие в наставничестве и обучении молодых специалистов, а также история формирования династии и ее значение для предприятия и региона. В число победителей вошли две трудовые династии из Югры.

В номинации «Энергия поколений» лучшей признана династия Трениных из компании «Газпром трансгаз Сургут» с совокупным трудовым стажем более 140 лет. Основатель династии Николай Тренин пришел на предприятие одним из первых — в 1979 году — и долгие годы работал водителем автокрана, заслужив медаль «Ветеран труда» и награду «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Вслед за ним в Тобольское ЛПУМГ устроилась Мария Тренина, прошедшая путь от стрелка до руководящих должностей.

Продолжили семейное дело брат основателя Владимир Тренин — «Ветеран предприятия «Сургутгазпром», отмеченный почетными грамотами «Газпрома», органов власти ЯНАО и Тюменской области, — и сын Николая Васильевича, Виктор Тренин. За тридцать лет работы он вырос от машиниста технологических компрессоров до старшего сменного инженера газокомпрессорной службы и в 2024 году был награжден почетной грамотой председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.

Сейчас семейное дело продолжают восемь представителей семьи — дети и внуки основателя, работающие машинистами, инженерами и операторами. Получая награду из рук Артема Жоги, представители династии сформулировали простой рецепт преемственности: «Во-первых, надо выбрать профессию, которая тебе интересна. А потом привлекаешь остальных личным примером, словом, любовью».

Второй победитель от Югры — династия Рудольфов из «Славнефть-Мегионнефтегаза», завоевавшая награду в номинации «Золотой фонд». История этой семьи — часть летописи освоения Среднего Приобья: общий стаж работы представителей династии на одном предприятии превышает 300 лет. Основатель — Владимир Рудольф — один из первопроходцев мегионской нефти. Уже в 1964 году, будучи опытным нефтяником и главой большого семейства, он приехал в Мегион и участвовал в запуске первых эксплуатационных скважин на Мегионском и Ватинском месторождениях. За самоотверженный труд Владимир Яковлевич был отмечен орденами «Знак Почета» (1966), Трудового Красного Знамени (1971) и высшей наградой СССР — орденом Ленина (1976).

Почти одновременно с отцом к добыче мегионской нефти приступили три старших сына, заложив основу известной династии. Всего Владимир Яковлевич вырастил десятерых детей, пятеро сыновей продолжили его дело, к профессии позже пришли и внуки. Несмотря на суровые условия первых лет — неустроенный быт, отсутствие дорог, несовершенство техники — Рудольфы сохраняли главный завет наставника: профессионализм, порядочность, трудолюбие и ответственность. Награду семье вручил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Комментируя значение фестиваля, глава автономного округа подчеркнул, что подобные площадки помогают адресно поддерживать людей труда и закреплять в обществе уважение к рабочим профессиям: «Конкурсы профессионального мастерства позволяют выразить признательность людям труда. Наши жители, трудовые коллективы активно в них участвуют. А мы проводим такие конкурсы по тем профессиям, которые свойственны нашему региону. Это связано, конечно, с нефтеперерабатывающей промышленностью, с теми предприятиями, которые вносят свой вклад в развитие экономики нашего региона и страны, и в том числе уделяют внимание наставничеству, преемственности и сохраняют традиции».

По итогам церемонии Артем Жога вручил делегации Югры памятные дипломы и вымпелы за сохранение и приумножение лучших трудовых традиций, а также за вклад в укрепление экономического и промышленного потенциала Уральского федерального округа. Организаторы анонсировали, что фестиваль станет ежегодным, а его деловая часть — расширится за счет тематических сессий о развитии корпоративных школ, дуального образования и программ наставничества, чтобы системно передавать компетенции от опытных специалистов молодым работникам.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:57, просмотров: 174, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

